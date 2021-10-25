890x80
Реклама

Минтранс Карелии призвал опасаться таксистов-нелегалов

Новости. Общество
14:36, 25 Октября 2021
фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Новости партнеров

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики призывает проверять такси, на котором предполагается поездка.

Минтранс Карелии отмечает рост нарушений законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси. В республике деятельность легкового такси может вестись только при условии получения разрешения, выдаваемого Минтрансом. Вместе с тем, выявляются факты перевозки таксистами пассажиров и багажа без этого документа.

Проверить законность перевозок такси в режиме онлайн можно на сайте: www.проверьтакси.рф. Введя государственный регистрационный знак автомобиля, можно узнать, получено ли разрешение на данное такси.

«Совершая поездки в нелегальном такси, Вы подвергаете себя опасности. Организаторы нелегальных такси ради экономии пренебрегают нормами безопасности пассажиров: водители не соблюдают режим труда и отдыха, не проходят обязательные медицинские осмотры перед выездом, не выполняется проверка технического состояния транспортных средств, не обеспечивается обязательное страхование ответственности за причинение возможного вреда жизни и здоровью граждан в случае ДТП», — заявляют в Минтрансе.

Ранее сообщалось, что в условиях непогоды таксисты Петрозаводска подняли цену на поездки до 500 рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Эксперд
2021-10-25 14:58:30
А куда сообщать если агрегатора нету ? Я одного такого бомбилу знаю. Постоянно на Мерецкова торчит. Наглый типок. Сообщу всенепременно.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2021, 10:44
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за коронавируса
19.10.2021, 19:40
В Петрозаводске администрация поликлиники опровергла информацию о нищенских зарплатах медиков
21.10.2021, 08:30
Стало известно, как будут работать магазины в выходные дни с 30 октября по 7 ноября
18.10.2021, 16:07
Шесть привитых от коронавируса пациентов скончались с начала сентября в Карелии
20.10.2021, 19:43
С места страшной аварии на скользкой дороге в Петрозаводске госпитализирован ребенок с женщиной
19.10.2021, 14:51
Врач из Петрозаводска получила зарплату за месяц работы в поликлинике и решила пойти в продавщицы

Чтиво

22.10.2021 10:41
Кофе со сливками
«Я — аномалия системы» 5
На таких одержимых и держится медицина: гость рубрики «Кофе со сливками» — врач-реаниматолог Максим Ткачук.  
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
21.10.2021 16:53
Поморский код 9
20.10.2021 14:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
Сегодня 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»