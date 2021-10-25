Минтранс Карелии призвал опасаться таксистов-нелегалов

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики призывает проверять такси, на котором предполагается поездка.

Минтранс Карелии отмечает рост нарушений законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси. В республике деятельность легкового такси может вестись только при условии получения разрешения, выдаваемого Минтрансом. Вместе с тем, выявляются факты перевозки таксистами пассажиров и багажа без этого документа.

Проверить законность перевозок такси в режиме онлайн можно на сайте: www.проверьтакси.рф. Введя государственный регистрационный знак автомобиля, можно узнать, получено ли разрешение на данное такси.

«Совершая поездки в нелегальном такси, Вы подвергаете себя опасности. Организаторы нелегальных такси ради экономии пренебрегают нормами безопасности пассажиров: водители не соблюдают режим труда и отдыха, не проходят обязательные медицинские осмотры перед выездом, не выполняется проверка технического состояния транспортных средств, не обеспечивается обязательное страхование ответственности за причинение возможного вреда жизни и здоровью граждан в случае ДТП», — заявляют в Минтрансе.

Ранее сообщалось, что в условиях непогоды таксисты Петрозаводска подняли цену на поездки до 500 рублей.