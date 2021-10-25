В условиях непогоды таксисты Петрозаводска подняли цену на поездки до 500 рублей

Сегодня из-за снегопада многие водители отказались от поездки на собственных автомобилях, решив воспользоваться службой такси, — повезло не всем.

Сегодня, 25 октября, в Петрозаводске температура воздуха опустилась до минусовых отметок, выпал снег. Многие водители, особенно из числа тех, что еще не сменили летние шины на зимние, вняв совету ГИБДД, оставили автомобили на стоянках и попытались воспользоваться службой такси.

Однако службы такси неприятно поразили петрозаводчан своими ценами. Так, стоимость поездки из микрорайона Древлянка или Перевалка до Голиковки доходила до 500 рублей. Но даже за эту цену такси можно было ждать очень долго — до получаса. Популярные сервисы такси предлагали или завышенные цены, или долгое ожидание, а чаще — и то, и другое.

Напомним, из-за внезапно выпавшего в конце октября снега Петрозаводск встал в «пробке».