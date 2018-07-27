Минтранс объяснил расхождение данных о пропускной способности аэропорта "Петрозаводск"

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии выступило с разъяснениями, почему объявленная ведомством пропускная способность аэропорта "Петрозаводск" в 3 раза превышает технические параметры, предусмотренные документацией.

Во время недавнего визита в Петрозаводск премьер-министра РФ Дмитрия Медведева ему показали эскизный проект будущего аэровокзала. После этого Минтранс выпустил пресс-релиз, в котором сообщается, что "общая пропускная способность нового пассажирского терминала составит до 300 пассажиров в час и примерно один миллион человек в год".

В техническом задании указаны другие параметры - годовая пропускная способность 277 тыс. пассажиров.

Согласно документации, аэровокзал должен будет работать 18 часов в день, 365 дней в году. Для сотрудников предусмотрен сменный график работы. Продолжительность рабочей недели – 40 часов.

Почему была заявлена пропускная способность миллион человек, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".