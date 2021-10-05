Минтранс опубликовал список перекрестков в Петрозаводске, где установят светофоры в 2022 году

Три перекрестка в Петрозаводске будут оборудованы светофорами в 2022 году в рамках программы «Безопасные качественные дороги».

Об этом сообщили в министерстве транспорта Карелии.

Светофоры появятся на пересечения улиц Гоголя и Анохина, Кемская и Нойбранденбургска, а Шуйского и Пряжинского шоссе.



Кроме того, в рамках программы «Безопасные качественные дороги» будет профинансировано нанесение дорожной разметки холодным пластиком, обустройство тротуаров, «лежачих полицейских», пешеходных ограждений.



На реализацию программы по повышению безопасности дорожного движения в Петрозаводске в следующем году будет направлено 56 млн рублей.