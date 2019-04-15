Минтранс подтвердил начало реконструкции автовокзала в Петрозаводске в 2019 году

Реконструкция автовокзала в Петрозаводске, задержка которой вызвала критику госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии, начнется в 2019 году.

Об этом сообщили в министерстве транспорта республики.

"В связи с необходимостью получения ряда дополнительных согласований, обязательных для подготовки проектной и сметной документации, срок прохождения государственной экспертизы был перенесен на начало 2019 года. В настоящее время государственная экспертиза документации по проекту завершается, после чего незамедлительно начнется формирование закупочной документации на выполнение строительно-монтажных работ", - пояснили в Минтрансе.

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