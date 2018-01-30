Минтранс предлагает запретить высаживать безбилетников на мороз

Министерство транспорта РФ направило в правительство законопроект, запрещающий высаживать не имеющих билета пассажиров из общественного транспорта в ситуации, опасной для их жизни и здоровья (к примеру, в зимнее время года).

"Проект предполагает недопустимость высадки не только детей, но и любых пассажиров без билета", - сообщили "Известиям" в Минтрансе.

Из поправок в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта следует, что при отказе пассажира без проездного документа оплатить штраф, он удаляется из транспорта контролером. При этом запрещается высаживать такого пассажира, "если удаление поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние".

В ведомстве "Известиям" также уточнили, что прорабатывают вопрос о наказании для контролеров, нарушивших новые правила.

Последние несколько лет большой общественный резонанс вызвали многочисленные случаи, когда контролеры высаживали зимой из общественного транспорта безбилетных пассажиров, большей частью, школьного возраста. В отношении перевозчиков по данным фактам инициировались проверки, пишет ТАСС.