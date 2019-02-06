Минтранс предложил ужесточить наказание за фиктивный техосмотр

Наказание за недобросовестное прохождение техосмотра необходимо ужесточать, заявил министр транспорта Евгений Дитрих на заседании Госдумы.

"Моя личная, ведомственная, если хотите, точка зрения по этому поводу — техосмотр необходимо совершенствовать. Наказание за его прохождение в ненадлежащей форме необходимо ужесточать, создавая необходимые механизмы проверки правильности проведения техосмотра и обязательного устранения тех недостатков, которые были выявлены. И жестоко карать за те случаи, когда документы о прохождении техосмотра подделываются", — сказал Дитрих.

Ранее правительство разработало законопроект о совершенствовании системы техосмотра автомобилей, направленный на борьбу с мошенничеством с диагностическими картами. Проект документа предусматривает фото- и видеофиксацию техосмотра. Кроме того, предполагается ввести государственный контроль за соблюдением операторами правил техосмотра.

Депутаты Госдумы предложили отменить техосмотр для личного автотранспорта

В конце января депутаты фракции "Справедливая Россия" внесли в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного автотранспорта. А в декабре 2018 г. МВД предложило не допускать до техосмотра автомобили, в которых запчасти были заменены без соответствующих пометок в документации, пишут "Ведомости".