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Новости. Общество
21:05, 06 Февраля 2019
фото: ТАСС / Александр Рюмин

Минтранс предложил ужесточить наказание за фиктивный техосмотр

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Наказание за недобросовестное прохождение техосмотра необходимо ужесточать, заявил министр транспорта Евгений Дитрих на заседании Госдумы.

"Моя личная, ведомственная, если хотите, точка зрения по этому поводу — техосмотр необходимо совершенствовать. Наказание за его прохождение в ненадлежащей форме необходимо ужесточать, создавая необходимые механизмы проверки правильности проведения техосмотра и обязательного устранения тех недостатков, которые были выявлены. И жестоко карать за те случаи, когда документы о прохождении техосмотра подделываются", — сказал Дитрих.

Ранее правительство разработало законопроект о совершенствовании системы техосмотра автомобилей, направленный на борьбу с мошенничеством с диагностическими картами. Проект документа предусматривает фото- и видеофиксацию техосмотра. Кроме того, предполагается ввести государственный контроль за соблюдением операторами правил техосмотра.

Депутаты Госдумы предложили отменить техосмотр для личного автотранспорта

В конце января депутаты фракции "Справедливая Россия" внесли в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного автотранспорта. А в декабре 2018 г. МВД предложило не допускать до техосмотра автомобили, в которых запчасти были заменены без соответствующих пометок в документации, пишут "Ведомости"

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