Минтранс рассказал, почему в населенных пунктах Карелии устанавливают новые знаки ограничения скорости

Профилактические меры связаны с ростом интенсивности движения автомобилей, который вызван увеличением объёма грузовых и пассажирских перевозок, а также развитием туристической отрасли, сообщили в дорожном ведомстве.

На основе анализа аварийности и с учётом информации, поступающей от граждан и администраций поселений о нарушениях ПДД водителями лесовозов, министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии совместно с Управтодор республики проводит работу по установке дорожных знаков ограничения скорости на аварийно-опасных участках региональных дорог.

В 2021 году знаки ограничения скорости «40 км/ч» появились в посёлках Рантуэ, Попов Порог, Войница, Элисенваара, Виллагора, в селе Крошнозеро и деревне Чуйнаволок.

До конца строительного сезона новые знаки ограничения скорости также установят на станции Шуйская, в посёлках Шуя, Шелтозеро, Кубово, Калевала, Большое Вороново, Чална, Эссойла и Верхнеолонецкий.

В этом году значительно возросло количество транспортных средств на дорогах республики за счёт увеличения грузовых и пассажирских перевозок, а также развития туристической отрасли. Рост интенсивности движения автомобилей повлиял на количество аварий со смертельным исходом, в том числе на дорогах, проходящих по населённым пунктам.

Для профилактики нарушений установленных ограничений скорости в настоящее время на автодорогах в границах населённых пунктов используется 94 комплекса автоматической фотовидеофиксации нарушений скоростного режима. При необходимости передвижные комплексы передислоцируются на места, где их применение более приоритетно и обоснованно.