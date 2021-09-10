Реклама
Новому Законодательному собранию – НОВЫЕ ЛЮДИ! (ВИДЕО)
10.09.2021 14:04
Хватит кормить Москву! Наши деньги должны работать на нас! (ВИДЕО)
09.09.2021 15:03
Общественная палата Карелии провела учёбу с блогерами-наблюдателями
12.09.2021 17:19
Проголосовать можете так, как вам удобно
12.09.2021 17:04
Кто будет наблюдать за ходом голосования на сентябрьских выборах?
12.09.2021 16:50
Питкярантский район - это музей под открытым небом (ВИДЕО)
11.09.2021 22:48
Пряжинский район - удивительное место, где дружно сосуществуют многие национальности (ВИДЕО)
11.09.2021 22:40
Новую систему оплаты труда педагогов протестируют в России
13.09.2021 20:30
Бесплатный автобус для пенсионеров и инвалидов запустили до поликлиники №4 в Петрозаводске
Сегодня 07:25
Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна 2
13.09.2021 17:17
Спортсмены из Карелии привезли три медали с этапа Кубка Мира по спортивной гимнастике 1
13.09.2021 17:20
Правительство поддержит идею об отмене обязательного техосмотра
13.09.2021 21:30
Компания, лишившаяся права на застройку в «Каменном бору», подала в суд на власти Карелии 3
Сегодня 12:18
Смерти еще двух человека от ковида подтверждены в Карелии
Сегодня 09:24

Минтранс рассказал, почему в населенных пунктах Карелии устанавливают новые знаки ограничения скорости

Новости. Общество
16:53, 14 Сентября 2021
фото: © Минтранс Республики Карелия

Новости партнеров

Профилактические меры связаны с ростом интенсивности движения автомобилей, который вызван увеличением объёма грузовых и пассажирских перевозок, а также развитием туристической отрасли, сообщили в дорожном ведомстве.

На основе анализа аварийности и с учётом информации, поступающей от граждан и администраций поселений о нарушениях ПДД водителями лесовозов, министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии совместно с Управтодор республики проводит работу по установке дорожных знаков ограничения скорости на аварийно-опасных участках региональных дорог.

В 2021 году знаки ограничения скорости «40 км/ч» появились в посёлках Рантуэ, Попов Порог, Войница, Элисенваара, Виллагора, в селе Крошнозеро и деревне Чуйнаволок.

До конца строительного сезона новые знаки ограничения скорости также установят на станции Шуйская, в посёлках Шуя, Шелтозеро, Кубово, Калевала, Большое Вороново, Чална, Эссойла и Верхнеолонецкий.

В этом году значительно возросло количество транспортных средств на дорогах республики за счёт увеличения грузовых и пассажирских перевозок, а также развития туристической отрасли. Рост интенсивности движения автомобилей повлиял на количество аварий со смертельным исходом, в том числе на дорогах, проходящих по населённым пунктам.

Для профилактики нарушений установленных ограничений скорости в настоящее время на автодорогах в границах населённых пунктов используется 94 комплекса автоматической фотовидеофиксации нарушений скоростного режима. При необходимости передвижные комплексы передислоцируются на места, где их применение более приоритетно и обоснованно.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.09.2021, 12:03
Участники известной в Карелии банды «карловских» снялись в фильме «Брат»
12.09.2021, 15:07
Очевидцы рассказали о гибели женщины, выпавшей из окна в Петрозаводске
13.09.2021, 17:17
Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна
07.09.2021, 06:40
В Карелии губернаторский канал покажет «боевик» про Парфенчикова (ВИДЕО 18+)
07.09.2021, 18:15
В Петрозаводске начинается отопительный сезон
12.09.2021, 09:47
Колонна мотоциклистов спровоцировала ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»