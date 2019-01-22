Минтруд назвал самые востребованные профессии

Представители Минтруда уточнили, что анализ провел Всероссийский научно-исследовательский институт труда ведомства совместно с РЭУ им Г.В. Плеханова.

В пресс-службе Минтруда России заявили, что профессии в сфере бухгалтерского учета стали самыми востребованными в прошлом году, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на RT.

Изучались открытые источники по поиску работы с использованием технологии анализа больших данных.

Специалисты выяснили, что в 2018 году работодатели чаще всего искали бухгалтеров — на рынке труда было более 130 тыс. вакансий (годом ранее их было немногим более 100 тыс.).

На втором месте оказались вакансии для педагогов профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования: для таких специалистов было выставлено более 100 тыс. вакансий (в 2017 — более 114 тыс.).

Замкнули тройку самых востребованных профессий педагоги дошкольного образования. В 2018 году было более 96 тыс. объявлений с поиском этих специалистов (более 135 тыс. годом ранее).