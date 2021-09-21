Минтруд объяснил отклонение законопроекта о повышении пенсий работающим пенсионерам

В правительстве РФ не отказываются от идеи индексации пенсий работающим пенсионерам, но соответствующий законопроект был отклонен как непроработанный.

Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минтруда.

«Направленный правительством отзыв на законопроект ЛДПР об индексации касается не идеи индексации пенсии работающим как таковой, а конкретного законопроекта», — говорится в сообщении.

«Поддерживаемые правительством законопроекты должны содержать конкретные механизмы обеспечения обязательств. Ввиду непроработанности законопроект был отклонен», — уточняется там.

В пресс-службе добавили, что российским правительством ведется постоянная работа по анализу и совершенствованию форм социальной поддержки. При необходимости вводятся дополнительные, адресные меры поддержки.

Так, например, по поручению президента в 2021 году всем получателям пенсий была произведена выплата по 10 тыс. рублей. Еще одна единовременная выплата была осуществлена в августе семьям с детьми школьного возраста, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Минтруд направил в правительство подготовленные варианты индексации пенсий работающим пенсионерам.