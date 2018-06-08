Минтруд предложил многократно увеличить штрафы за нарушение прав уязвимых групп населения

Минтруд предложил многократно увеличить штрафы за нарушение прав инвалидов, пожилых граждан и детей, если они будут обмануты или им будет ограничен доступ при покупке товаров и услуг.

Законопроект подготовлен в соответствии с поручением президента РФ с целью установления особых мер защиты прав социально уязвимых категорий потребителей, к которым относятся инвалиды, пожилые люди и дети, передает ТАСС.

Кодекс об административных правонарушениях уже предусматривает меры административной ответственности за правонарушения в сфере защиты прав потребителей, связанные с обманом потребителей, обеспечением доступа к информации о потребительских качествах и свойствах товара, услуги и получением достоверной информации. Однако в действующем законодательстве нет отдельного наказания за нарушение прав уязвимых групп населения, пояснили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

"Законопроектом предлагается дополнить статью 148 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Нарушение иных прав потребителей" новым составом правонарушения, предусматривающим действия, связанные с отказом потребителю в доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, обусловленным ограничением жизнедеятельности, состоянием здоровья, возрастом, кроме случаев, установленных законодательством", - говорится в сообщении.

Предлагается установить санкцию за указанное правонарушение в виде штрафа в размере от 15 до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей на юридических лиц. Сегодня за нарушение прав всех категорий населения предусмотрено предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей, а на юридических лиц - от 5 до 10 тысяч рублей.