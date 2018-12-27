Минтруд рассказал, кого могут сократить в 2019 году

В Минтруде рассказали, сотрудники каких сфер могут потерять работу в 2019 году.

Минтруд оценил, работники каких сфер могут потерять работу с 12 декабря по 12 марта. Прогноз Минтруда основан на опросе 46 тысяч организаций, где работают 12 миллионов человек. Риском увольнения чиновники считали планы работодателя расторгнуть договор или уже состоявшийся перевод сотрудника в режим неполного рабочего времени, пишут "Известия".

Больше всего (30,5 тысячи) рискуют потерять работу сотрудники финансовой и банковской сфер. Также под сокращение могут попасть более 27 тысяч работников транспортной отрасли. На третьем месте — люди, занятые на производстве электрооборудования, вычислительной и измерительной техники (16,6 тысячи человек).

С учетом других отраслей, где сокращения будут не столь значительны, суммарно потерять работу могут 230,8 тысячи россиян, спрогнозировал Минтруд. Большинство из них живут в Москве и Санкт-Петербурге.

Однако в Минтруде отметили, что "говорить о предновогодних сокращениях крайне некорректно". Ведомство постоянно мониторит ситуацию на рынке труда и отмечает, что увольнения происходят вне зависимости от времени года.

Прогноз основан на информации о планируемых увольнениях, которую представляют компании в службу занятости. По закону работодатель обязан уведомлять компетентные органы за два месяца до сокращения.

"Но это не значит, что все люди будут уволены. Ситуация в организации может измениться, допустим, из-за заключения новых сделок, погашения долгов перед организацией и так далее, и тогда понадобится сохранить персонал или даже привлечь новый", — пояснили в министерстве.