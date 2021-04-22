Минтруд рассматривает вопрос по продлению майских праздников

Министерство труда изучает идею увеличить продолжительность майских праздников.

Об этом рассказал РИА Новости глава ведомства Антон Котяков.

Но никаких решений пока нет, подчеркнул собеседник агентства.

«Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли», — сказал он.

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, комментируя РИА Новости этот вопрос, высказался в пользу увеличения майских выходных за счет сокращения новогодних каникул.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году могут сделать выходными исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки.