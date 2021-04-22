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Минтруд рассматривает вопрос по продлению майских праздников

Новости. Общество
20:40, 22 Апреля 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Министерство труда изучает идею увеличить продолжительность майских праздников.

Об этом рассказал РИА Новости глава ведомства Антон Котяков.

Но никаких решений пока нет, подчеркнул собеседник агентства.

«Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли», — сказал он.

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, комментируя РИА Новости этот вопрос, высказался в пользу увеличения майских выходных за счет сокращения новогодних каникул.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году могут сделать выходными исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки.

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