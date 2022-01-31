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Минтруд рекомендовал перевести на удаленку максимальное число сотрудников

Новости. Общество
20:30, 01 Февраля 2022
фото: pixabay.com / fernandozhiminaicela

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Переводить сотрудников на удаленный тип работы предлагают из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) рекомендует перевести на удаленную работу максимально возможное число работников из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. Об этом информирует РИА Новости.

«В связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19 Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников. Соответствующий документ утвержден на заседании РТК 28 января 2022 года», — говорится в сообщении. Согласно сообщению, численность работников, которых можно перевести на дистанционный режим, определяется организацией самостоятельно, исходя из возможностей.

В Минтруда также напомнили, что перевод работника на удаленку не может являться основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема выполняемых задач. Все вопросы организации дистанционной (удаленной) работы регулируются Трудовым кодексом РФ. По данным министерства, в настоящее время дистанционно работают порядка трех миллионов человек.

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