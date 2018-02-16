Минтруд заявил о наибольших рисках бедности у молодых семей с детьми

Российским молодым семьям с детьми бедность угрожает больше, чем пожилым россиянам.

Об этом заявил первый замминистра труда и социального развития Алексей Вовченко, предает "Интерфакс".

"Риски бедности у нас сейчас среди пожилых не такие высокие. У нас риски бедности колоссально высокие именно у молодых - семей с детьми, вот это риск бедности номер один, совершенно в другой демографической когорте", - сказал Вовченко в ходе сессии "Серебряная экономика. Созреть для бизнеса" на Российском инвестиционном форуме в Сочи в пятницу.

"И именно сейчас меры соцподдержки таргетированы как раз на тех, у кого риски бедности самые высокие", - отметил он.

Вместе с тем, по словам Вовченко, несмотря на рост количества россиян пенсионного возраста, соцблок правительства не намерен отказываться ни от каких социальных обязательств по пенсионному обеспечению. "Это незыблемо, понимаете? Да, мы всё понимаем и считать умеем - "демографический навес", продолжительность жизни, доля пожилых и так далее. Понимаете, это именно та норма и та гарантия, которую мы как государство не можем не выполнить. Я имею в виду пенсионное обеспечение, которое, безусловно, должно расти. Основная цель - максимально возможное замещение утраченного заработка у пенсионеров", - сказал Вовченко.

По его словам, здесь много механизмов, эта система и сейчас не слишком сбалансирована.

"Если вы говорите, что Пенсионный фонд потребляет очень много трансфертов, он не сбалансирован и так далее... Он пока не сбалансирован не потому, что у нас очень много пенсионеров, он не сбалансирован, потому что у нас внутри очень много льгот для тех (пенсионеров), кто сейчас работает, я имею в виду, это ставки, тарифы пенсионные. У нас очень много преференций для тех, кто сейчас работает - это те же самые досрочные пенсии", - пояснил он.

"Если даже это убрать, то никакого дефицита в Пенсионном фонде не будет, финансовая модель будет сбалансирована сейчас", - считает первый замглавы Минтруда.

Вместе с тем министерством "уже заложены механизмы на будущее, с учётом роста стоимости пенсионного коэффициента - баллы так называемые".

"И продолжительность трудовой деятельности, мы, конечно, от этого не уйдём, - это еще один механизм регулирования (продолжительность страхового периода)", - сказал Вовченко.

"В любом случае, если мы придерживаемся четко именно страховой модели пенсионного обеспечения, какой она, в принципе, по сути, является и должна быть, все остальные рудименты, которые не связаны со страховой моделью, просто надо отметать изначально. Мы будем идти в балансе, и государство будет способно эти обязательства перед своими гражданами исполнять, во что бы то ни стало, причем наращивая их", - подытожил он.