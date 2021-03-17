Минута молчания в память о трагически погибшем хоккеисте открыла матч в Карелии

В Кондопоге состоялся хоккейный матч между командами "СКА-ГУОР Карелия" и "Динамо-Юниор", начавшийся с минуты молчания в память о погибшем спортсмене Тимуре Файзутдинове.

"Как и во всех матчах НМХЛ и других лиг, игра в Кондопоге началась с минуты молчания в память о капитане молодежной команды "Динамо" г. Санкт-Петербург Тимуре Файзутдинове", - сообщается в паблике училища олимпийского резерва в Кондопоге.

Капитан клуба Молодёжной хоккейной лиги Тимур Файзутдинов скончался в реанимации. Спортсмен был госпитализирован после попадания шайбы в голову во время матча.

В хоккейном матче в Кондопоге карельские спортсмены одержали победу.