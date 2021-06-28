Минздрав Германии отказался считать вакцинированными привитых «Спутником V»

Германия не будет считать вакцинированными от коронавируса людей, привитых «Спутником V», до тех пор, пока препарат не одобрят в Евросоюзе.

Лента.ру опубликовала новость о том, том, что Германия отказалась считать привитых «Спутником V» вакцинированными до тех пор, пока препарат не одобрят в Евросоюзе. Об этом заявил представитель пресс-службы Минздрава Себастьян Гюльде, его цитирует «Интерфакс».

«В целом ситуация такова, что только те вакцины, которые допущены в ЕС, признаются», — заявил он в разговоре с журналистами.

Пока что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не допустило российскую вакцину «Спутник V» для оборота в странах ЕС.