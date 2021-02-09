Минздрав Карелии будет каждый месяц платить за дорогостоящее оборудование для диабетиков

Страдающие диабетом дети и женщины в период беременности в Карелии смогут получать полную компенсацию стоимости дорогостоящих датчиков системы мониторинга уровня глюкозы.

Такая мера поддержки предусмотрена проектом закона, за который сегодня проголосовали депутаты парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике.

На заседании парламентского комитета обсуждались два варианта обеспечения диабетиков таким оборудованием. Один из них предусматривает, что Минздрав будет централизованно закупать датчики и бесплатно раздавать их пациентам. Второй вариант заключается в том, что они сами будут покупать приборы, а потом получать компенсации от Минздрава.

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