Минздрав Карелии:  Каждый, кто контактировал с больным коронавирусом, обязан самоизолироваться

Любой человек, который знает, что находился в контакте с больным коронавирусом, обязан уйти на самоизоляцию, не дожидаясь результатов теста на инфекцию.

Об этом "Столице на Онего" сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

"Согласно новому постановлению главного санитарного врача России, не дожидаясь результатов теста, контактные люди должны самоизолироваться. То есть вся эта езда по городу – это безответственное поведение. Потому что эти люди – потенциально ковидные больные. Мы долго ждали этого постановления, оно разумное. В нем, кроме всего прочего, написано, что уже после одного отрицательного теста человека считают выздоровевшим", - сказал Охлопков.

То , что сейчас происходит в России и в Карелии в связи с эпидемией, министр охарактеризовал фразой "идет война". Почему он так думает, читайте в полном тексте интервью.