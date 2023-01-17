Минздрав Карелии купил для БСМП новый компьютерный томограф, чтобы диагностика не застывала

Минздрав Карелии и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования изыскали средства и приобрели в больницу скорой медицинской помощи второй спиральный компьютерный томограф.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, что нагрузка на спиральный компьютерный томограф, который работает в БСМП с 2015 года, запредельная - от 70 до 100 исследований в сутки при норме в 25: приходится часть пациентов отправлять на диагностику в другие медорганизации.

«Поэтому, - сообщил министр. - Минздрав Карелии и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования изыскали средства и приобрели в больницу второй СКТ, 32-срезовый, с увеличенным быстродействием, чтобы уменьшить нагрузку на организм».

Как отметил Михаил Охлопков, в таких стратегических объектах, как Больница скорой медицинской помощи, наличие одного томографа рискованно: если он сломается, диагностика застывает. Для учреждения, оказывающего скорую медицинскую помощь, это неприемлемо, поэтому второй томограф – просто разумная необходимость.

«Сейчас под установку нового томографа готовится помещение на первом этаже больницы. Строители уже усилили перекрытия, подготовили основание под СКТ, монтируют рентгензащиту. До конца февраля будет произведён монтаж, а в первой половине марта – томограф введём в эксплуатацию, - пообещал глава Минздрава. - Один томограф будет задействован для плановой работы, а новый – для экстренной диагностики в приёмном отделении».