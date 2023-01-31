Минздрав Карелии предупредил об угрозе «синдрома праздничного сердца»

Риск обострения хронических заболеваний после праздничного застолья увеличивается на 30%.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранении Карелии.

Ведомство рекомендует в период затяжных выходных быть осторожными за праздничным столом, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями желудочно-кишечного тракта, нарушениями обмена веществ и ожирением.



«Синдром праздничного сердца» — остро возникшие нарушения ритма и проводимости сердца вследствие приема больших доз алкоголя. Иногда аритмии возникают практически сразу после приема алкоголя, иногда — на следующий день после застолья», — пояснили в Минздраве.

Кроме того, в зоне риска люди с заболеваниями пищеварительного тракта — хроническим гастритом, язвенной болезнью желудка, панкреатитом, холециститом. Блины как и любая жирная жареная еда в сочетании с алкоголем могут спровоцировать у них серьёзные обострение.

Обильный прием пищи вреден и для людей с лишним весом, сахарным диабетом.



Минзрав на своей странице Вконтакте опубликовал рекомендации, какие правила надо соблюдать, чтобы праздники принесли пользу:

- Соблюдайте меру: съешьте пару блинчиков, а не десяток со сметаной, маслом и сгущенкой;



- Больше двигайтесь: движение ускоряет метаболизм — погуляйте, сделайте зарядку, покатайтесь на лыжах или на коньках;



- Больше пейте простую воду: люди набирают вес из-за того, что путают жажду с чувством голода, поэтому, прежде чем съесть лишний блинчик, стоит выпить стакан воды, возможно, чувство голода пройдет.