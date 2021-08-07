Минздрав Карелии прокомментировал жалобу женщины, которая не могла ничего узнать по горячей линии о госпитализированной с отравлением дочери

Минздрав Карелии проверил работу горячей линии для родителей заболевших кишечной инфекцией детей, сообщил Центр управления регионом (ЦУР).

«Информация о недоступности горячей линии Минздрава Карелии для родителей детей, госпитализированных в больницы Краснодарского края с симптомами кишечной инфекции, опубликованная на сайте „Столица на Онего“, не соответствует действительности», — заявил ЦУР.

Минздравом Карелии проведена проверка работы горячей линии, которая показала, что в течение двух суток, в воскресенье и понедельник, поступило около 40 звонков.

Дежурные диспетчеры были обеспечены списками и информацией о состоянии каждого из заболевших детей.

Все звонки, поступающие на горячую линию, фиксируются, в том числе непринятые. Приняты все звонки.

Родители звонили в дневное время. Только один звонок, с телефона Елены Т., был принят в вечернее время, в 22.25 часов.

С этого телефона звонили несколько раз, ожидая ответа в течение всего 6 секунд. Когда вызов был принят, звонивший мужчина (не Елена Т.) состоянием ребенка не поинтересовался, сказал диспетчеру, что проверял работу горячей линии и ему не нравится музыка при ожидании.

Ранее, в тот же вечер, со страницы Елены Т. ВКонтакте поступило обращение министру здравоохранения Карелии Михаилу Охлопкову, на которое дан ответ. Информация о состоянии ребенка предоставлена родителям также заместителем главного врача туапсинской больницы.

Главный врач Городской детской поликлиники № 1 Надежда Дрейзис, побывавшая в стационарах, где находятся дети из Карелии, для контроля организации их лечения, сообщает, что все дети чувствуют себя хорошо, психоэмоциональных срывов, истерик, нет ни у одного ребенка.

Напомним, что Минздрав прокомментировал жалобу жительницы Петрозаводска, которая ранее рассказала «Столице на Онего», как отправила ребенка в лагерь, а потом пыталась найти хоть какую-нибудь информацию о дочери, которую госпитализировали с отравлением в Туапсе. По словам горожанки, горячая линия не работала, и она не могла ничего ни от кого узнать о состоянии ребенка.

«Звонили на горячую линию 20 минут, там просто играла музыка „Donʼt Worry, Be Happy“ — не грусти, будь счастлив! Что хочешь, то и делай», — рассказала горожанка, которая, навреное, не обратилась бы в СМИ, если бы у нее все было хорошо.