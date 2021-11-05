Минздрав Карелии разъяснил, где искать альтернативную вакцину от коронавируса

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» поступает в медицинские учреждения Карелии, заявили в министерстве здравоохранения республики.

Это следует из ответа Минздрава на вопросы жителей Карелии, которые они задают на странице главы республики Артура Парфенчикова Вконтакте.

Подписчики поинтересовались, есть ли у жителей Карелии возможность привиться на «Спутником», а «ЭпиВакКороной».

«Партия вакцины „ЭпиВакКорона“ поступала в медорганизации республики, информацию о наличии можно уточнить в пунктах вакцинации. Все вакцины поступают в республику централизовано и сразу распределяются между медицинскими организациями», — сообщили в министерстве.