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Минздрав Карелии закупил лекарства для пациентов высокого риска на 33 млн рублей

Новости. Общество
15:05, 10 Августа 2020
фото: © AP Photo/Ebrahim Noroozi, File
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По новой программе пациенты высокого риска, находящиеся на диспансерном наблюдении после инфаркта, с острым нарушением мозгового кровообращения получают в Карелии лекарства бесплатно.

По сообщению министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, по новой программе "Обеспечение лекарственными препаратами в амбулаторных условиях с целью профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении на 2020-2022 годы" в этом году было заключено контрактов на сумму 33,69 млн рублей. На сегодняшний день осуществлена поставка лекарств на 33,5 млн рублей.

С учетом выписки медицинскими организациями рецептов на лекарственные препараты по Программе проводится дополнительная закупка препаратов, медицинские организации осуществляют выписку рецептов на лекарственные препараты для бесплатного отпуска.

Напомним, новая программа по лекарственному обеспечению "пациентов высокого риска" была разработана Министерством здравоохранения Карелии в январе 2020 года. Для ее реализации медорганизациями сформирован и актуализируется региональный регистр граждан, имеющих право на бесплатные препараты. В реестр входят пациенты высокого риска, находящиеся на диспансерном наблюдении, перенесшие инфаркт миокарда, с острым нарушением мозгового кровообращения, включая транзиторные ишемические атаки. Это люди, перенесшие ангиопластику коронарных артерий и аортокоронарное шунтирование, а также катетерную аблацию по поводу нарушений ритма.

Дополнительно в рамках подпрограммы "Кардиореабилитация на амбулаторном этапе" ведомственной целевой программы регионального Минздрава "Предупреждение инвалидизации населения Республики Карелия" осуществляется обеспечение отдельными лекарственными препаратами (Тикагрелор) пациентов после операций на сосудах сердца.

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