Минздрав намерен прибегнуть к помощи искусственного интеллекта в медицине Карелии

Министерство здравоохранения Карелии приступило к подготовке к внедрению технологий искусственного интеллекта в повседневную врачебную практику на территории республики.

"Мы в ближайшее время приступим к таким технологиям, как искусственный интеллект, когда специальная машина помогает врачу в подборе диагнозов и лекарственного обеспечения", - рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По его словам, на внедрение технологии потребуется "год-два", пишут "Вести Карелии".

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