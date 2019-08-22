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Новости. Общество
12:00, 22 Августа 2019
фото: © Fotolia / ktsdesign

Минздрав намерен прибегнуть к помощи искусственного интеллекта в медицине Карелии

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Министерство здравоохранения Карелии приступило к подготовке к внедрению технологий искусственного интеллекта в повседневную врачебную практику на территории республики.

"Мы в ближайшее время приступим к таким технологиям, как искусственный интеллект, когда специальная машина помогает врачу в подборе диагнозов и лекарственного обеспечения", - рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По его словам, на внедрение технологии потребуется "год-два", пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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zanoza
2019-08-22 13:26:09
Пипец (ИИ) пришёл нежданно :)
Беня
2019-08-22 13:09:59
Петя Втулкин правильно говорит. Недоученная нейросеть может быть хуже обезьяны с гранатой. Датасет с которого нейросеть учат (типа как учебник для натурального интеллекта) - это ВСЁ в этом деле. А он стоит БАБЛА или влетит в БАБЛО и ВРЕМЯ, если его делать с нуля.
Так шо никто не гарантирует, шо у ИИ персональное кладбИще будет меньше, чем у натурального интеллекта :)

Хотя, по большому, это все фигня в сравнении с мировой революцией. ИИ таки офигенски хайповый фетиш. Блокчейн уже стух, а ИИ это ДА. Я думаю все дело в этом. Какая еще IT-ная хреновина покажет начальника в очень выгодном и ценном для карьеры свете, как не ИИ :) :) :) Как там лимонадная реклама говорила? Жажда ничто, имидж все? :)
Неравнодушный
2019-08-22 12:33:27
Там, где мало естественного интеллекта, нет места ясности.

Петя Втулкин
2019-08-22 12:26:32
Допиливать алгоритмы ИИ на подопытных будут... Кто ответит за неверные диагнозы и летальные исходы? Больше походит на игру в рулетку...
Андрей Дубенский
2019-08-22 12:17:56
Верный признак того, что с естественным интеллектом у местных врачей, как правило, туго. Вот только кто искусственный делал? Силикон-Вэлли это одно, а Сколково - другое...
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