12:00, 22 Августа 2019
Минздрав намерен прибегнуть к помощи искусственного интеллекта в медицине Карелии
Новости по теме
Загрузка...
Министерство здравоохранения Карелии приступило к подготовке к внедрению технологий искусственного интеллекта в повседневную врачебную практику на территории республики.
"Мы в ближайшее время приступим к таким технологиям, как искусственный интеллект, когда специальная машина помогает врачу в подборе диагнозов и лекарственного обеспечения", - рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
По его словам, на внедрение технологии потребуется "год-два", пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.08.2019, 20:40
18.08.2019, 09:20
15.08.2019, 12:08
20.08.2019, 16:00
Аналитика
Сегодня 10:46
Обществоведение
Узнали, как живут в Петрозаводске жители из районов Карелии, которые получили квартиры по программе расселения аварийного жилья.
20.08.2019 12:05
19.08.2019 14:09
15.08.2019 13:53
Чтиво
19.08.2019 11:20
Без политики
Елена Вольнова – врач Офтальмологического центра Карелии, офтальмолог высшей категории, за плечами которой более двух тысяч операций по лазерной коррекции зрения.
15.08.2019 09:30
14.08.2019 09:34
07.08.2019 11:34
Медиа
Новое
Сегодня 14:18
Опрос
Нужно ли ограничить использование мобильников учениками в школах?
Комментарии