Минздрав отреагировал на публикацию статистики о росте долгов по зарплате в здравоохранении Карелии

Резкое увеличение задолженности по заработной плате в сфере здравоохранения Карелии не затронуло бюджетные учреждения.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в Минздраве Карелии после публикации официальных данных Карелиястата.

Согласно этим данным, задолженность по заработной плате в сфере здравоохранения и социальных услуг Карелии в сентябре выросла в 1,9 раза по сравнению с августом. Размер задолженности в этих сферах к началу октября достиг 4,9 млн рублей.

По сообщению Минздрава, у государственных учреждений здравоохранения нет задолженности по заработной плате.

Ранее специалист из поликлиники № 3 Петрозаводска опубликовала на своей странице в соцсети расчетный лист с зарплатой за сентябрь. Там указана сумма в размере 26 тысяч рублей.