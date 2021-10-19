Врач из Петрозаводска получила зарплату за месяц работы в поликлинике и решила пойти в продавщицы

Врач-отоларинголог петрозаводской поликлиники опубликовала грустный пост в Сети с расчетным листком за сентябрь.

Специалист из поликлиники № 3 Петрозаводска опубликовала на своей странице в соцсети расчетный лист с зарплатой за сентябрь. Сумма жалованья вызвала полное разочарование у врача.

«Вчера, впервые за 2 года, получила честный расчётный листок. Честный, потому что в нём не суммировали зарплаты за 3 месяца, чтобы добиться цифры до президентских указов. За сентябрь месяц моя зарплата составила 26 тысяч. За эти деньги мной реально отработан 141 час, принято более 600 человек, из них 426 человек — это мои профильные пациенты (с лор-патологией), проведено более 30 хирургических манипуляций и осмотрено 10 человек на дому (маломобильных). Более 300 раз мне пришлось выслушать, как сложно попасть ко мне на приём, более 50 раз выслушать оскорбления!» — пишет врач.

Специалист третьей поликлиники думает устроиться в магазин.

«Наткнулась на объявление „требуется продавец в магазин Красное и Белое, зарплата от 40000р“, думаю нужно согласиться. Если вдруг нужна будет консультация лор-врача, обращайтесь в Красное-Белое», — отметила петрозаводчанка.

Ранее сообщалось, средняя зарплата врачей в Карелии составит более 78 тысяч рублей.