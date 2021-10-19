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Врач из Петрозаводска получила зарплату за месяц работы в поликлинике и решила пойти в продавщицы

Новости. Общество
14:51, 19 Октября 2021
фото: © freepik

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Врач-отоларинголог петрозаводской поликлиники опубликовала грустный пост в Сети с расчетным листком за сентябрь.

Специалист из поликлиники № 3 Петрозаводска опубликовала на своей странице в соцсети расчетный лист с зарплатой за сентябрь. Сумма жалованья вызвала полное разочарование у врача.

«Вчера, впервые за 2 года, получила честный расчётный листок. Честный, потому что в нём не суммировали зарплаты за 3 месяца, чтобы добиться цифры до президентских указов. За сентябрь месяц моя зарплата составила 26 тысяч. За эти деньги мной реально отработан 141 час, принято более 600 человек, из них 426 человек — это мои профильные пациенты (с лор-патологией), проведено более 30 хирургических манипуляций и осмотрено 10 человек на дому (маломобильных). Более 300 раз мне пришлось выслушать, как сложно попасть ко мне на приём, более 50 раз выслушать оскорбления!» — пишет врач.

Специалист третьей поликлиники думает устроиться в магазин.

«Наткнулась на объявление „требуется продавец в магазин Красное и Белое, зарплата от 40000р“, думаю нужно согласиться. Если вдруг нужна будет консультация лор-врача, обращайтесь в Красное-Белое», — отметила петрозаводчанка.

Ранее сообщалось, средняя зарплата врачей в Карелии составит более 78 тысяч рублей.

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Комментарии

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Беня
2021-10-19 18:09:55
общий доход за 9 мес 485 тр. 485/9=53.8 тр. и она хочет идти работать за 40 тр. Ну дык пусть идет, если она зряплату посчитать не в состоянии, может ее и до здоровья пациентов допускать не стоит? Может она и лечит так же как считает?
Кир
2021-10-19 19:49:07
Беня, так и есть. Правду скрыть трудно. :)
mobikk
2021-10-19 19:42:20
Беня,

зато ей кассиром хорошо будет трудится, коли так обсчитывать научилась
gary
2021-10-19 18:57:46
Беня, Вы правы на все 200 %. В Белокрасном она забудет, что такое 8 -ми часовой рабочий день, два выходных в неделю то же пусть забудет, где зарегистрировано это Красно-Белое, неизвестно, будет ли стаж МКС, неизвестно, при очередном локауте - никаких средних выплат, отдых с 1 по 10 января, причём оплачиваемый - то же забудет, выплаты в пенсионник - то же не понятно. Она всю свою недолгую жизнь проработала в бюджете, социально защищена, произошёл сбой в оплате за месяц, сразу виновато "мировое правительство"
gary
2021-10-19 16:48:31
Согласно представленному расчётному листку, её средняя ЗП за 2021 год составляет 46 688,36 рублей в месяц на руки. История сама по себе мутная, мы не видели расчётники за предыдущие месяцы. А ссылаться на какие то подтасовки за три месяца, так надо было не "светить" общую зарплату. А в Красно-Белом навряд ли увидит такой расчётник, будет минималка, остальное - уж как получится. Поменяет шило даже не на мыло, там частное предприятие, со всеми вытекающими. Скорее всего у неё внутриколлективный личный конфликт.
Михаил Борисович
2021-10-19 16:06:12
Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и могучая,
Ты и бессильная,
Матушка-Русь!
Elena
2021-10-19 15:58:52
Судя по листку, она получила 26, и ещё ей выплатят 14505, так что надо суммировать.
К тому же внизу написан облагаемый доход 9 месяцев, там более 400 тысяч
Изя
2021-10-19 17:03:27
Elena, но всё равно средняя по региону по Карелиястату "будет 47000" ))))))
нетюлень
2021-10-19 16:23:32
Elena, ндфл исчислен от 29 т, а не от 40. Источник цифры 14505 в студию. Облагаемый доход, вероятно, с учётом социальных выплат, которые снимаются ещё до ндфл. В любом случае работа тяжёлая и сложная и должна оплачиваться достойно. А 26 на руки и разнорабочему мало.
Elena
2021-10-19 16:40:20
нетюлень, общий доход за 9 месяцев - 482 тысячи рублей, правильно?
нетюлень
2021-10-19 18:57:22
Elena, гуглим, например, "социальные выплаты с зарплаты" и немножко думаем.
...Если завидно, почему до сих пор не медик? ...Не отговорка! Немедленно зарабатывать бешеные деньги за синекуру, марш.
Гаага ждёт
2021-10-19 15:39:45
Жаль врачей, многие стали врачами по призванию,,но у нас средне паршивый чиновник, извиняюсь, ценится выше врача, потому как указы переписывает и рассылает и получает больше...
Кир
2021-10-19 15:27:09
А что спикер и Хейфец советуют?
насмешница
2021-10-19 15:17:42
Идите в депутаты, все умные врачи делают именно так.
Русский
2021-10-19 15:13:05
Имеет конституционное право. У нас свободная страна.
NEZITIC
2021-10-19 15:08:23
вы фсе фрете! Врачи миллионы получают, их на работу служебным транспортом доставляют, все льготы имеют.ВОт депутатов не хватает, ибо депутаты за идею работают, так за страну переживают, что за бугром все.
Фсе врете!
А учителя вообще миллардеры, судя по тому, что Голикова вещает!
насмешница
2021-10-19 15:19:55
NEZITIC,
идеи носятся в воздухе
баян
2021-10-19 14:58:52
А учителя давно так получают скоро тоже будут думать об смене своей профессии
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