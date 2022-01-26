Минздрав признал, что в Карелии стал преобладать коронавирусный штамм «омикрон»

Штамм коронавируса «омикрон» начал преобладать над штаммом «дельта» в Карелии, считает глава Минздрава Михаил Охлопков.

Об этом он сообщил на заседании правительства.

«У нас действует два вида штамма — „омикрон“ и „дельта“, и при этом, по всей видимости, преобладает „омикрон“. Объясню, почему. Потому что, во-первых, у нас идет снижение госпитализации, что очень характерно для „омикрона“, и соответственно, увеличение числа инфицированных в амбулаторно-поликлиническом звене. В настоящее время достоверно верифицировано 30 детей „омикроном“ с и 77 взрослых», — сказал министр.