Минздрав продлил срок действия сертификата о перенесенном COVID-19

Сертификат о перенесенном COVID-19 теперь действует год, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 теперь составляет год с даты выздоровления, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Он уточнил, что все новые документы оформляют на этот период, а ранее выданные сейчас продляют до 12 месяцев.

«Это чисто техническая процедура, она завершится в ближайшее время. Все необходимые решения приняты», — заверил Кузнецов.

Ранее сертификат о перенесенной болезни выдавали на шесть месяцев.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что решение приняли из-за снижения показателя повторного заболевания COVID-19, которое встречается всего в 0,74 процента случаев.