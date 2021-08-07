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Минздрав рассказал о состоянии детей, госпитализированных с коронавирусом

Новости. Общество
19:57, 10 Августа 2021
фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

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Все дети лечатся в общем отделении инфекционной больницы

Карельский Минздрав прокомментировал информацию о детях, которые попали в Республиканскую инфекционную больницу с диагнозом «коронавирусная инфекция». Собщалось, что у троих ребят тяжелое поражение легких – от 50 до 75%. Это 10-летний мальчик из Муезерского района, который находится под кислородной маской, и две девушки: 17 и 18 лет из Беломорска и Кеми. Они, несмотря на поражение легких, дышат самостоятельно.

Как сообщает представитель карельского Минздрава, сейчас в Республиканской инфекционной больнице действительно лечатся пятеро детей с ковидом.

«Все они находятся в общем отделении. У двоих – более тяжелое течение болезни. Пациентов ведут инфекционисты и педиатры РИБ. Терапия согласуется с детскими пульмонологами. В больнице есть все необходимое для лечения», - говорится в комментарии.

С начала пандемии в Республике Карелия коронавирусом были инфицированы 5634 ребенка, которые лечились как амбулаторно, так и в условиях специализированного стационара. Тяжелых случаев коронавируса среди детей не было.

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