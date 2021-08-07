Пятеро детей с коронавирусом госпитализированы в Карелии (СРОЧНО)

В Республиканскую инфекционную больницу в Петрозаводск доставлены дети с коронавирусной инфекцией, трое требуют особого внимания.

Как сообщили «Столице на Онего» в Минздраве Карелии, в Республиканскую инфекционную больницу в Петрозаводске доставлены пятеро детей, трое из которых имеют степень поражения легких от 50 до 75% и требуют особого внимания.

Так, под кислородной маской находится 10-летний мальчик из Муезерского района, у него степень поражения легких – КТ-3, то есть среднетяжелая пневмония, при которой необходимая концентрация кислорода поддерживается потоком кислорода.

Также в инфекционную больницу доставлена девочка 2003 года рождения из Кеми. У нее КТ -4, но, несмотря на обширное поражение лёгких, она может самостоятельно дышать, без внешней поддержки.

И в минувший понедельник, 9 августа, госпитализировали 17-летнюю девочка из Беломорска. У нее среднетяжелая пневмония - КТ-3. Находится на самостоятельном эффективном дыхании.

«По принятому алгоритму действий отправлены все протоколы наблюдений и лечения в федеральный центр для экспертного мнения в режиме онлайн. Все необходимое лечение дети получают», - сообщили в Минздраве.

Как отметили доктора, до третьей волны дети являлись только переносчиками инфекции, но при этом крайне редко болели, а теперь частота заболеваний детей и молодежи увеличилась примерно в три раза.

«Заражение коронавирусом детей связано с мутацией вируса», - сказали в Минздраве.