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Новости. Общество
20:40, 15 Февраля 2018

Минздрав России продолжает бороться с алкоголизацией населения

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В "трезвых" деревнях планируют тотальный запрет спиртного.

Набирающее популярность движение "трезвых" деревень получит поддержку Минздрава, пишут "Известия". Движение "трезвых" деревень, которые полностью отказываются от спиртного, выходит на федеральный уровень. Минздрав планирует заняться его развитием. Это следует из последнего варианта стратегии по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года. Поддержка движения в первую очередь будет заключаться в пропаганде введения тотального запрета продажи алкоголя, отметила представитель Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Дарья Халтурина.

В России уже сейчас около 1 тыс. "трезвых" деревень, рассказала Халтурина. Прежде чем ввести ограничения на реализацию алкоголя в населенных пунктах, эту меру предварительно обсуждали с местными жителями. Затем на основе мнения большинства и устанавливали запрет. В Минздраве уточнили, что разрабатывают предложение о развитии движения "трезвых" деревень с учетом действующих полномочий регионов. Местные власти вправе сами дополнительно ограничивать оборот спиртного. Вплоть до полного запрета продаж.

Повод пойти на такие меры есть. Вопрос алкоголизации деревенского населения в России стоит достаточно остро. По данным Минздрава, смертность от алкогольных отравлений в сельской местности составила в 2017 году 11,8 случая на 100 тыс. человек.

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