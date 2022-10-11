Уровень заболеваемости COVID-19 в Карелии продолжает падать, заявили в Минздраве

С 7 октября число инфицированных коронавирусом в Карелии упало почти в три раза, сообщил в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Число инфицированных ковидом в Карелии продолжает снижаться. Если 7 октября болел 191 человек, то сегодня — 64. Выздоровевших — 250 человек, умерших нет.



Наибольшее число заболевших замечено в Петрозаводске — 37 и в Прионежском районе — восемь. В остальных районах — от нуля до четырех инфицированных.



На 2% снизилось число лиц старше 60 лет, которые находятся на амбулаторном лечении. Сегодня этот показатель равен 36,6%.



С 185 до 126 человек уменьшилось число больных, находящихся в стационарах. В инфекционных отделениях свободны 17,1% коек.