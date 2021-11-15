Минздрав зарегистрировал ингаляционный препарат от коронавируса

Министерство здравоохранения России зарегистрировало ингаляционный препарат от коронавируса «МИР 19», созданный Институтом иммунологии Федерального медико-биологического агентства.

Как сообщает РИА Новости, по данным ФМБА препарат на генном уровне избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса. Он эффективен против всех штаммов коронавируса, включая «омикрон», что делает его универсальным, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

В ходе клинических исследований препарата была доказана его безопасность и эффективность, подчеркнули в ФМБА. «МИР 19» является ингаляционным препаратом, вводится с помощью небулайзера.

Препарат «МИР 19» предназначен пока для использования только в стационарах, но планируется провести исследование, чтобы он стал доступен и в аптеках для лечения амбулаторных пациентов, уточнила Скворцова.