890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
«Теперь мы все можем»
Новое
Сегодня 09:00
Юноша не дошел до Петрозаводска, попав под колеса иномарки
26.12.2021 12:41
В Петрозаводске очевидцы спасли ребенка, который летел с бешеной скоростью на санках 1
26.12.2021 10:45
Вода течет по улице Древлянка - в Петрозаводске очередная авария (ФОТО) 12
26.12.2021 16:43

Минздрав зарегистрировал ингаляционный препарат от коронавируса

Новости. Общество
09:00, 27 Декабря 2021
фото: © Фото : сайт СПбНИИВС ФМБА России

Новости партнеров

Министерство здравоохранения России зарегистрировало ингаляционный препарат от коронавируса «МИР 19», созданный Институтом иммунологии Федерального медико-биологического агентства.

Как сообщает РИА Новости, по данным ФМБА препарат на генном уровне избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса. Он эффективен против всех штаммов коронавируса, включая «омикрон», что делает его универсальным, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

В ходе клинических исследований препарата была доказана его безопасность и эффективность, подчеркнули в ФМБА. «МИР 19» является ингаляционным препаратом, вводится с помощью небулайзера.

Препарат «МИР 19» предназначен пока для использования только в стационарах, но планируется провести исследование, чтобы он стал доступен и в аптеках для лечения амбулаторных пациентов, уточнила Скворцова.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.12.2021, 09:00
Как изменится пенсионный возраст в 2022 году
22.12.2021, 09:12
Более тысячи домов в Петрозаводске останутся в четверг без тепла и горячей воды
24.12.2021, 14:23
Красота и беднота: индекс качества жизни в Петрозаводске
24.12.2021, 07:15
Опубликован график выплаты пенсий и пособий в новогодние праздники в Карелии
21.12.2021, 16:17
Семьи Перевалки напряглись, когда жительница Петрозаводска рассказала в соцсети об изменах соседа
25.12.2021, 09:15
На рождественской ярмарке в Петрозаводске нет почти ничего карельского (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
«Теперь мы все можем»
Генеральный директор и главный врач Офтальмологического центра Карелии Павел Завадский подвел итоги уходящего 2021 года, который, несмотря на большие потери, стал для клиники временем достижений и технологического прорыва.
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 16
21.12.2021 15:41
Местному самоуправлению в России посвящается 15
17.12.2021 15:57
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»