Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт"

Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса "Спутник Лайт", следует из данных госреестра лекарственных средств.

Препарат входит в линейку "Спутник". Его, как и флагман "Спутник V", разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций ( РФПИ ) на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Сейчас идет третья фаза испытаний. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги. Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что использование "лайт-версии" в этих странах даст возможность сбить пик заболеваемости и уменьшить нагрузку на местное здравоохранение.

Иммунитет после вакцинации "Спутником Лайт" будет сохраняться, скорее всего, в течение трех-четырех месяцев, а его эффективность составит около 85 процентов. Схема предполагает только один укол (первый компонент "Спутника V") и более короткий период выработки антител. При этом даже если привитый заразится коронавирусом, тяжелый COVID-19 ему не грозит, поскольку возбудитель не опустится в легкие.

Чтобы продлить защиту, можно поставить второй компонент через три месяца.