Мирошник и Боднарчук поздравили петрозаводчан с праздником весны и труда

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и председатель Петросовета Геннадий Боднарчук пожелали горожанам солидарности и оптимизма.

В своем официальном поздравлении руководители столицы Карелии называют Петрозаводск городом мастеров и тружеников, который за три века своей истории внёс неоценимый вклад в становление России.

"В Год памяти и славы, в преддверии 75-летия Великой Победы, мы чтим поколение, которое стало для нас примером настоящего трудового героизма. Фронтовики, вернувшиеся в город с полей сражений, самоотверженно поднимали послевоенный Петрозаводск из руин, восстанавливали разрушенное городское хозяйство, с неиссякаемой энергией созидали на благо своих земляков. Среди жителей карельской столицы – лучшие работники страны, передовики производства, представители славных трудовых династий", - говорится в поздравлении.

По словам руководителей города, 2020 год ставит перед ними новые вызовы.

"Сегодня мы чествуем героев нашего времени - людей, которые по долгу службы находятся на передовой борьбы с пандемией опасного вируса. Массовый трудовой подвиг медиков, которые работают на износ и, рискуя собственной жизнью, спасают других, подвижничество волонтёров войдут в новейшую историю России", - пишут Ирина Мирошник и Геннадий Боднарчук.

Глава Петрозаводска и председатель Петросовета пожелали петрозаводчанам в эти непростые дни крепкого здоровья, стойкости в преодолении испытаний, солидарности и оптимизма.

Ранее с Первомаем жителей Карелии поздравил глава Карелии.