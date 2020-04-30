Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Первомаем

Глава республики Артур Парфенчиков призывает провести праздничные майские дни без шумных компаний.

По мнению руководителя региона, 1 мая - один из самых любимых наших праздников. Об этом он пишет на своей странице в "Вконтакте".

"В Карелии живут настоящие труженики, которые любят свой родной край, стараются сделать его лучше, работают на благо своего поселка, города, района и всей республики, - пишет Артур Парфенчиков. - Сегодня многим приходится трудиться в условиях непростой эпидемиологической ситуации. Это врачи, медсестры, весь персонал медучреждений, сотрудники экстренных и коммунальных служб, продавцы в магазинах, фармацевты и многие другие. Конечно, им – слова особой благодарности".

По словам главы Карелии, в этом году мы проведем праздничные майские дни без шумных компаний, без встреч с друзьями, а многие и вдали от родителей.

"Но это необходимо, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции", - уверен руководитель республики.

Артур Парфенчиков поздравил всех жителей Карелии с праздником и пожелал здоровья, благополучия в каждом доме и весеннего настроения.

Напомним, глава Карелии продлил жесткий карантинный режим в республике.