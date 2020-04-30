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Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Первомаем

Новости. Общество
09:26, 01 Мая 2020
фото: ИА "Республика" / Любовь Козлова
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Глава республики Артур Парфенчиков призывает провести праздничные майские дни без шумных компаний.

По мнению руководителя региона, 1 мая - один из самых любимых наших праздников. Об этом он пишет на своей странице в "Вконтакте".

"В Карелии живут настоящие труженики, которые любят свой родной край, стараются сделать его лучше, работают на благо своего поселка, города, района и всей республики, - пишет Артур Парфенчиков. - Сегодня многим приходится трудиться в условиях непростой эпидемиологической ситуации. Это врачи, медсестры, весь персонал медучреждений, сотрудники экстренных и коммунальных служб, продавцы в магазинах, фармацевты и многие другие. Конечно, им – слова особой благодарности".

По словам главы Карелии, в этом году мы проведем праздничные майские дни без шумных компаний, без встреч с друзьями, а многие и вдали от родителей.

"Но это необходимо, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции", - уверен руководитель республики.

Артур Парфенчиков поздравил всех жителей Карелии с праздником и пожелал здоровья, благополучия в каждом доме и весеннего настроения.

Напомним, глава Карелии продлил жесткий карантинный режим в республике.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-01 11:12:48
Вирус заставит вас жить без глупых праздников, юбилеев и шествий. Ничего. Сначала трудно будет, а потом привыкните. :)
новый
2020-05-01 10:02:57
Парфенчиков полезней Ульянова. Все остальные бесполезные.
Ткачев
2020-05-01 09:48:33
Первомай - он, как известно всякому сознательному великорусскому пролетарию и сознательным пролетариям других национальностей, не про "праздник весны и труда", не про гуляния на свежем воздухе и даже не про дополнительный выходной. Первомай - он про борьбу пролетариев за свои интересы и про выражение солидарности с зарубежными братьями по классу, которые заняты такой же борьбой. Так что в первых числах мая нужно не поздравлять друг дружку, а подводить итоги борьбы за прошедший год и делиться планами классовых сражений на грядущие лето-осень-зиму-весну.
К сожалению, в этом плане расейскому трудящемуся нечего "подводить" и нечем "делиться".
В последнее время работяги, желающие похвалить контору, в которой подвизаются, зачастую такой комплимент отпускают, мол: "зарплату в конторе выплачивают стабильно и без задержек". По нынешним временам нужно быть довольным, если тебе заплатили за работу то, что было обещано, если тебя не кинули как позорного лоха, ЕСЛИ ТЕБЕ, ..., ОТДАЛИ ТО, ЧТО И ТАК ПО ВСЕМ ПОНЯТИЯМ ТВОЁ! По нынешним временам это - роскошь, это повод поклониться в ножки добренькому господину "работодателю", который не только "рабочие места создал" (быдло тупое к делу пристроил, милостивец!), но ещё и соизволит с рабочими за их труд регулярно расплачиваться (быдло тупое кормит, отец родной!), честно, полностью и точно в срок, как в договоре написано. Прям впору вокруг такого честного г-на работодателя плясать, на радостях-то.
Ага. Какое уж тут обсуждение нормы прибавочной стоимости, какая уж тут борьба за улучшение условий труда, какие тут мечты о "рабочем контроле" - если тебе даже зарплату твою кровную кидают, словно подачку... Какой уж тут "праздник" на Первомай! И ещё хорошо, когда за эту подачку не надо бороться, когда тебе не надо месяцами подачку выпрашивать.
Fit G
2020-05-01 10:31:14
Ткачев, красиво, эмоционально и т.д. Только хочется добавить, сколько бы человеку ни давали денег и других благ жизни - ему всегда не будет хватать отсюда и недовольство.
А какие люди хронически недовольны? Ненасытные и неблагодарные.
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