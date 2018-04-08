Мирошник и Боднарчук поздравили жителей Петрозаводска с Пасхой

Глава Петрозаводска и спикер Петросовета подготовили совместное поздравление жителей города с праздником Пасхи.

"Сердечно поздравляем православных христиан и всех жителей города со светлым Христовым Воскресением – Святой Пасхой!



Пасхальные торжества являются главным событием года для православных христиан. Христово Воскресение символизирует победу добра над злом, света над тьмой, веры над безверием. Этот вечный праздник помогает нам осознать значение самых главных жизненных ценностей – мира, согласия и добрососедства, учит сопереживанию, любви к ближнему, сохранению и приумножению духовных ценностей.

Пусть праздник Пасхи воодушевит всех нас на новые начинания и хорошие дела, принесёт светлую радость и любовь в семьи, благополучие и счастье в наши дома!"

Текст поздравления размещен в паблике администрации Петрозаводска в соцсети "Вконтакте" и подписан мэром Петрозаводска Ириной Мирошник и председателем Петросовета Геннадием Боднарчуком.