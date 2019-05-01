Мирошник и Боднарчук поздравили жителей Петрозаводска с 1 мая

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и председатель Петросовета Геннадий Боднарчук обратились с поздравлением к жителям столицы Карелии

Текст поздравления опубликован на сайтах мэрии и городского совета.

"Уважаемые петрозаводчане! От всей души поздравляем вас с истинно народным праздником Весны и Труда! Наш город обладает богатой трудовой историей и славными традициями. Именно поэтому в этот день в первую очередь мы произносим слова благодарности всем тем, кто стоял у истоков образования и строительства Петрозаводска, тем, кто встал на его оборону осенью 1941-го года и участвовал в восстановлении в сложные послевоенные годы, тем, кто вкладывал душу и силы в дальнейшее созидание и укрепление карельской столицы", - обращаются к горожанам авторы поздравительного текста.

"Петрозаводск является административным, общественным, культурным и образовательным центром всей республики. Город живет, развивается, благоустраивается. И в этом огромная заслуга всех его жителей", - гласит текст поздравления.

"Дорогие горожане, в этот день от всего сердца хочется пожелать, чтобы во всех начинаниях вам всегда сопутствовали удача и успех, работа приносила радость и удовлетворение, а жизнь была полна ярких красок и счастливых моментов! Мира и процветания нашему городу!", - заключают Мирошник и Боднарчук.