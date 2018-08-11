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Новости. Спорт
12:19, 11 Августа 2018

Мирошник и Боднарчук поздравили жителей Петрозавоодска с Днем физкультурника

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Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник и председатель Петросовета Геннадий Боднарчук поздравили жителей столицы Карелии с праздником.

Поздравление главы Ирины Мирошник и Геннадия Боднарчука опубликовано в сообществе городской мэрии "Вконтакте".

"Забота о здоровье человека, умело проведенная физическая подготовка - непременное условие нормального развития любого общества. Давно подмечено, что чем чаще люди занимаются физкультурой и спортом, чем больше их вовлечено в этот процесс, тем стремительнее растет не только средняя продолжительность жизни, но и ее качество, взятое в широком смысле этого слова",- отмечается в поздравлении. 

Мирошник и Боднарчук заявляют, что Петрозаводск всегда славился своей спортивной жизнью.

"В нашем городе работают специализированные школы, готовящие талантливых и успешных футболистов, хоккеистов, лыжников. Петрозаводчане традиционно занимают высокие места на всероссийских и международных соревнованиях в самых разных видах спорта - от гимнастики до тхэквондо. Всё это было бы невозможно без настоящих профессионалов, отдающих себя развитию физкультуры и массового спорта",- написано в поздравительном посте. 

День физкультурника в России отмечается во вторую субботу августа. Этот день своим профессиональным праздником считают тренера, учителя физкультуры, спортсмены и любители физкультуры.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-08-11 14:42:20
Со спортивной общественностью уже давно всё понятно. Но вот эти двое из ларца не желают ли пояснить не физкультурникам - на каком основании Пашу Сандберга, уличенного в растрате бюджетных денег на свои личные нужды, снова взяли на работу под крыло администрации города Петрозаводска ? Вот очень бы хотелось об этом узнать у этой сладкой парочки.
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