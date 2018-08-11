Мирошник и Боднарчук поздравили жителей Петрозавоодска с Днем физкультурника

Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник и председатель Петросовета Геннадий Боднарчук поздравили жителей столицы Карелии с праздником.

Поздравление главы Ирины Мирошник и Геннадия Боднарчука опубликовано в сообществе городской мэрии "Вконтакте".

"Забота о здоровье человека, умело проведенная физическая подготовка - непременное условие нормального развития любого общества. Давно подмечено, что чем чаще люди занимаются физкультурой и спортом, чем больше их вовлечено в этот процесс, тем стремительнее растет не только средняя продолжительность жизни, но и ее качество, взятое в широком смысле этого слова",- отмечается в поздравлении.

Мирошник и Боднарчук заявляют, что Петрозаводск всегда славился своей спортивной жизнью.

"В нашем городе работают специализированные школы, готовящие талантливых и успешных футболистов, хоккеистов, лыжников. Петрозаводчане традиционно занимают высокие места на всероссийских и международных соревнованиях в самых разных видах спорта - от гимнастики до тхэквондо. Всё это было бы невозможно без настоящих профессионалов, отдающих себя развитию физкультуры и массового спорта",- написано в поздравительном посте.

День физкультурника в России отмечается во вторую субботу августа. Этот день своим профессиональным праздником считают тренера, учителя физкультуры, спортсмены и любители физкультуры.