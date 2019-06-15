Мирошник не считает перенос Дерева Дружбы уничтожением памятника

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник прокомментировала планы властей установить стелу Воинской славы на месте Дерева Дружбы.

Заявление Ирины Мирошник опубликовано на сайте городской мэрии.

"Ситуация не имеет ничего общего с уничтожением памятника. Напротив, у нас появилась возможность провести его реставрацию, что сделать просто необходимо, учитывая его состояние. На мой взгляд, предложение о переносе памятника на Онежскую набережную не лишено смысла, поскольку там находятся подарки от городов-побратимов. В любом случае мы сделаем все, чтобы не только сохранить наше наследие, но и достойно оформить новое место его размещения, сделать его благоустроенным, комфортным и красивым для горожан и гостей Петрозаводска. И в этой работе мы будем опираться как на специалистов, так и на мнение общественности", - сообщается в заявлении Ирины Мирошник.

Как отмечают власти Петрозаводска, "Дерево Дружбы" нуждается в комплексной реставрации, которая запланирована в рамках переноса композиции на новое место. Сообщается, что несколько лет назад памятник был поврежден в результате падения тополя.

Напомним, весной 2015 года Петрозаводску было присвоено почетное звание города воинской славы. Звание обязывает город установить типовую стелу. Место для установки памятного знака не могут выбрать четвертый год. Последний вариант предполагает установку стелы на месте Дерева Дружбы в центре Петрозаводска. Против действий властей по переносу Дерева Дружбы выступили архитекторы и представители общественности.