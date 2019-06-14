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Новости. Общество
10:13, 14 Июня 2019
фото: Валерий Поташов

Жители Петрозаводска запустили флешмоб в защиту "Дерева дружбы"

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Петицию против переноса памятного знака с Аллеи городов-побратимов подписали свыше шестисот горожан.

Жители Петрозаводска запустили в социальных сетях флешмоб в защиту памятного знака "Дерево дружбы", который городские власти намерены перенести с Аллеи городов-побратимов на набережную Онежского озера, чтобы установить на месте памятника стелу "Город воинской славы". Горожане, выступающие против переноса "Дерева дружбы", делают селфи на фоне памятного знака и выкладывают снимки на свои страницы в соцсети с хэштегом #дереводружбыптз.

Флешмоб стал началом массовой общественной кампании в защиту Аллеи городов-побратимов, которая появилась в карельской столице в 80-е годы прошлого столетия. Многие горожане были удивлены заявлению главы Петрозаводского городского округа Ирины Мирошник, которая в начале июня пообещала представителям ветеранской общественности, что стела "Город воинской славы" будет установлена на месте памятного знака "Дерево дружбы". Жители Петрозаводска начали сбор подписей под петицией к Ирине Мирошник с требованием "убрать руки от Дерева дружбы".


Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010683252943

"Мы требуем от городской администрации отказаться от планов размещения стелы на месте памятного знака "Дерево дружбы"! Дружба с городами-побратимами не менее ценна, чем память о войне. Не уничтожайте то, что было создано Вашими предшественниками, лучше благоустройте город, и это будет лучшей памятью тем, кто восстанавливал его после военной разрухи", – говорится в петиции, которую подписали уже свыше шестисот горожан.

Кроме того, в защиту "Дерева дружбы" выступил Союз архитекторов Карелии. "Это неправильно – сносить одни памятники и на их месте возводить другие. Мы в своей истории уже это проходили, и это не очень хорошие примеры. Да и убирать Дерево дружбы, как-то уж очень символично получается – дружба теперь уже не так актуальна? А ведь это дерево устанавливалось еще в советские годы", – отметили известные карельские архитекторы.

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