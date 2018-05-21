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Новости. Общество
16:44, 21 Мая 2018

Мирошник: По-хорошему договориться с уличными торговцами не получается

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Глава Петрозаводска рассказала, как общалась с уличными торговцами и почему не получается ликвидировать стихийные рынки.

На минувшей неделе в администрации города рассказали об идее создания торговой галереи вместо стихийного рынка в районе дома №25 по Лососинскому шоссе. И сегодня на очередной встрече с журналистами Ирина Мирошник поделилась впечатлениями от общения с уличными торговцами и объяснила, как пришла идея возвращения к ларькам.

Как сообщили в городской администрации, в районе дома №25 по Лососинскому шоссе, где почти ежедневно разворачивается незаконная торговля, может появиться цивилизованный торговый объект - павильоны, образующие собой торговую галерею.

По мнению Ирина Мирошник, что павильоны – это как один из выходов из ситуации, когда на фургонах приезжают и осуществляют несанкционированную торговлю.

"Наши методы борьбы не привели к должному результату, - призналась Мирошник, - поэтому мы полагаем, что устройство типовых согласованных с архитектурной точки зрения павильонов позволит отрегулирует эту ситуацию, и там все будет цивилизованно. Мы должны еще следить за санитарно-эпидемиологическим состоянием, отвечать за качество этих товаров, все таки консервы в банках на улице продавать на жаре нельзя. В павильонах будет сертифицированная продукция, все проверяется. Надо двигаться и пытаться туда заводить эту торговлю".

Как отметила Ирина Мирошник, торговцы несоглашаются добровольно покидать свои насиженные места, ссылаясь на привычку, социум и годами наработанную клиентскую базу.

"Когда мы общались с торговцами на Ленина, - подклилась впечатлениями глава города, - они сказали, что даже если на центральном рынке будет организована торговля, они никуда не сдвинутся, так здесь их коммуникативная среда, клиенты, и они не хотят куда-то переезжать".

Но, несмотря на сопротивление торговцев, власти, по заверениям Мирошник, продолжат работать в направлении по созданию и организации цивилизованных мест торговли.

"Мы понимаем, что по-хорошему договориться с людьми торгующими в общественных местах договориться не получится, но тем не менее, путь по увеличению объектов нестационарной торговли нам представляется более эффективным".

Создавать торговую галерею планируется за счет бизнеса, и более того, власти хотят в дальнейшем начислить арендную плату за использование земли.

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Комментарии

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кир
2018-05-21 19:13:40
Не могут они жить в мирной жизни и по законам. Ни управлять, ни законы писать.
Алексей Андреев
2018-05-21 18:43:18
Штрафовать ежедневно - и всё будет нормально
Мизантроп
2018-05-21 19:09:37
Алексей Андреев, Плюсую неистово! Экономист всея Карелии, Савельев, пусть вычислит прибыль с лотка за день. Отсюда штраф, полномочия у муниципалитета на это есть. Мозгов у Мирошник нет.
Os
2018-05-21 18:11:00
Такое бы рвение проявляли в борьбе с нарушениями маршруток.
Orava
2018-05-21 17:51:07
Мирошник - позор Петрозаводска, человек без совести, уйди в отставку не позорься.
ПлачУ и ПлАчу
2018-05-21 17:36:23
Не надо никого уговаривать: если по закону штраф - пусть платят. Сами уйдут в ТЦ, если дорого будет торговать на улице. Смешные такие "менеджеры" в деревне нашей.
Мизантроп
2018-05-21 17:23:13
Дебилы, система штрафов вам на что? Или согласны, что существующая в городе служба приставов не сможет их собрать? Ну да, "Невский пассаж", стучит в сердце....
Доктор Лень
2018-05-21 18:25:19
Мизантроп, "Дебилы.. система.."Невский обассаж...." Мизантропушковсегдавнове, что постучалось?.. Типа слюжба?..??)"
Мизантроп
2018-05-21 18:37:28
Доктор Лень, Проспись, убогий! Сам то понял, что написал. На даче переработался, рабатки разбивая?
Доктор Лень
2018-05-21 18:53:32
Мизантроп, не серчать прошу. Попутал циника с новым. Бывает. "рабатки разбивая" - не хило! Искренне Ваш!
Сеня
2018-05-21 17:16:41
Тут два варианта : !. Организовать места торговли для этих граждан , с оплатой ими мест ( недорого ) 2. Ввести санкции за нарушение торговли с арестом от3 до 5 суток , чтобы сразу забирать , судить , и садить . А не бегать потом за ними после составления протокола .
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