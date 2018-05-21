Мирошник: По-хорошему договориться с уличными торговцами не получается

Глава Петрозаводска рассказала, как общалась с уличными торговцами и почему не получается ликвидировать стихийные рынки.

На минувшей неделе в администрации города рассказали об идее создания торговой галереи вместо стихийного рынка в районе дома №25 по Лососинскому шоссе. И сегодня на очередной встрече с журналистами Ирина Мирошник поделилась впечатлениями от общения с уличными торговцами и объяснила, как пришла идея возвращения к ларькам.

Как сообщили в городской администрации, в районе дома №25 по Лососинскому шоссе, где почти ежедневно разворачивается незаконная торговля, может появиться цивилизованный торговый объект - павильоны, образующие собой торговую галерею.

По мнению Ирина Мирошник, что павильоны – это как один из выходов из ситуации, когда на фургонах приезжают и осуществляют несанкционированную торговлю.

"Наши методы борьбы не привели к должному результату, - призналась Мирошник, - поэтому мы полагаем, что устройство типовых согласованных с архитектурной точки зрения павильонов позволит отрегулирует эту ситуацию, и там все будет цивилизованно. Мы должны еще следить за санитарно-эпидемиологическим состоянием, отвечать за качество этих товаров, все таки консервы в банках на улице продавать на жаре нельзя. В павильонах будет сертифицированная продукция, все проверяется. Надо двигаться и пытаться туда заводить эту торговлю".

Как отметила Ирина Мирошник, торговцы несоглашаются добровольно покидать свои насиженные места, ссылаясь на привычку, социум и годами наработанную клиентскую базу.

"Когда мы общались с торговцами на Ленина, - подклилась впечатлениями глава города, - они сказали, что даже если на центральном рынке будет организована торговля, они никуда не сдвинутся, так здесь их коммуникативная среда, клиенты, и они не хотят куда-то переезжать".

Но, несмотря на сопротивление торговцев, власти, по заверениям Мирошник, продолжат работать в направлении по созданию и организации цивилизованных мест торговли.

"Мы понимаем, что по-хорошему договориться с людьми торгующими в общественных местах договориться не получится, но тем не менее, путь по увеличению объектов нестационарной торговли нам представляется более эффективным".

Создавать торговую галерею планируется за счет бизнеса, и более того, власти хотят в дальнейшем начислить арендную плату за использование земли.