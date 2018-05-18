В Петрозаводске вместо стихийного рынка могут построить торговую галерею

Незаконных продавцов прогонят с Древлянки?

Как сообщили в городской администрации, в районе дома №25 по Лососинскому шоссе, где почти ежедневно разворачивается незаконная торговля, может появиться цивилизованный торговый объект. Сотрудники мэрии регулярно проводят рейды по пресечению деятельности торговцев, однако стихийные предприниматели появляются вновь. Для решения этой проблемы и для удовлетворения покупательского спроса петрозаводчан прорабатывается вопрос о появлении на этом месте павильонов, образующих собой торговую галерею.

Глава города Ирина Мирошник и начальник управления потребительского рынка Ольга Захарова провели выездное совещание, посвященное этому вопросу. Мирошник на месте оценила разработанные проекты и поручила продолжить проработку вопроса. Сейчас решается, какими товарами будут торговать на этом месте.

Напомним, мероприятия по выявлению и пресечению самовольного размещения на улицах торговых объектов совместно с сотрудниками УМВД России по Петрозаводску проводятся регулярно. Работники ПМУП "Автоспецтранс", специалисты администрации города и полицейские производят демонтаж несанкционированных торговых точек и выявляют нарушителей, которые привлекаются к ответственности в рамках республиканского Закона "Об административных правонарушениях". Одновременно с этим проводятся совместные рейды с сотрудниками Управления ФНС России по Петрозаводску, Управления ветеринарии по Республике Карелия, Управления Федеральной службы судебных приставов РК и Управления Россельхознадзора.