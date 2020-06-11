Мирошник пообещала Парфенчикову преобразить Петрозаводск на выделенные 1,4 млрд рублей

Глава Карелии и глава Петрозаводска обсудили перспективы развития Онежской набережной, сообщили в администрации города.

Артур Парфенчиков и Ирина Мирошник побывали на Онежской набережной, где осмотрели уже установленные арт-объекты и обсудили планы по развитию этой части города.

"Начинаются ремонтные работы на Онежской набережной. Это сердце нашего города, излюбленное петрозаводчанами и гостями место. А впереди еще ремонт и восстановление очень многих парков и скверов в городе Петрозаводске. В ближайшее время мы увидим, как город преобразился, - отметила Ирина Мирошник. - Мы благодарны Правительству Карелии за то, что выделили нам 1,4 млрд рублей – это беспрецедентная сумма. На такие объемы финансирования изменения в городе Петрозаводске будут очень заметны".

Реконструкция Онежской набережной разделена на два этапа. В 2020 году идет ремонт декоративного участка верхней части набережной от эспланады до пешеходного тротуара, Ротонды и подходов ко Дворцу торжественных церемоний. Частично будут отремонтированы провалы в теле набережной. В настоящее время подрядная организация ООО "ОнегоСтрой" уже приступила к выполнению работ. В последующем, в рамках второго этапа, будет разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт подпорной стенки.

Кроме того, на набережной уже установлены три арт-объекта. В рамках подготовки к юбилею Республики Карелия появилась фоторамка, в которой можно сделать снимок на фоне Ротонды и Онежской набережной. По задумке автора Александра Савельева, объект посвящён туристической привлекательности региона.

В основе арт-объекта "100 лет Карелии" лежит Октаграмма — восьмилучевая звезда, иногда её также называют "карельской звездой" либо "финской звездой", так как она используется в народных орнаментах у северных народов как знак возрождения, символ славы и света. Используется в геральдике, в частности, в гербе Республики Карелия. Автор – Владимир Зорин. Еще один арт-объект этого художника - "Ряпушка" - установлен в районе дома № 15 по улице Пушкинской. По словам автора, рыбалка является одной из главных составляющих жизненного уклада жителей Карелии, арт-объект подчёркивает значение национальных промыслов.

Всего в ближайшее время будут установлены восемь арт-объектов, приуроченных к юбилею республики.

В ходе осмотра фигур глава Карелии предложил разбить в Петрозаводске аллею, посвященную 100-летию республики.