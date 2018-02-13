Мирошник предложила убрать изображение дельфина с упаковки местных вафель

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник считает, что вафли «Сампо» должны обзавестись новым брендом.

Ирина Мирошник заявила о необходимости придумать новый дизайн для упаковки вафель «Сампо», которые производят в Петрозаводске. Об этом мэр карельской столицы сообщила главе республики Артуру Парфенчикову.

Как пояснила пресс-служба мэрии, нарисованный на упаковке дельфин не соответствует названию продукта - в изображении отсутствует региональный компонент. С появлением нового дизайна несоответствия будут устранены.

Артур Парфенчиков и Ирина Мирошник совместно посетили один из сетевых продуктовых магазин в Петрозаводске. В ходе этого визита глава республики и мэр города убедились, что на прилавках федеральных сетей представлены карельские товары.