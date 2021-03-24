Мирошник призвала горожан участвовать в проекте благоустройства Петрозаводска

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник пригласила горожан принять участие в проекте "Комфортная городская среда", в рамках которого предполагается провести благоустройство территорий в 2022 году.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник пригласила горожан принять участие в голосовании по проекту "Комфортная городская среда", которое пройдет с 26 апреля по 30 мая. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

"Я призываю жителей города проявить активность, не быть равнодушными и самим определить те территории, которые будут благоустроены в 2022 году", - заявила Мирошник.

Петрозаводск присоединится к общероссийскому голосованию на федеральной электронной площадке 10.gorodsreda.ru, где будет возможность проголосовать за одну из 14 территорий.

Ранее Ирина Мирошник рассказывала, как власти и горожане реализуют проект "Комфортная городская среда".