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Мирошник призвала горожан участвовать в проекте благоустройства Петрозаводска

Новости. Общество
11:19, 25 Марта 2021
фото: © Лиля Кончакова/"Республика"
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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник пригласила горожан принять участие в проекте "Комфортная городская среда", в рамках которого предполагается провести благоустройство территорий в 2022 году.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник пригласила горожан принять участие в голосовании по проекту "Комфортная городская среда", которое пройдет с 26 апреля по 30 мая. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

"Я призываю жителей города проявить активность, не быть равнодушными и самим определить те территории, которые будут благоустроены в 2022 году", - заявила Мирошник.

Петрозаводск присоединится к общероссийскому голосованию на федеральной электронной площадке 10.gorodsreda.ru, где будет возможность проголосовать за одну из 14 территорий. 

Ранее Ирина Мирошник рассказывала, как власти и горожане реализуют проект "Комфортная городская среда".

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Комментарии

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Ушлый
2021-03-25 12:39:41
На стене дома по ул.Германа Титова ,4, слезла краска с фасада жилого дома, пятно приличное, совсем недавно покрашенная для
"высоких гостей", которые должны приехать "как бы"?!? Это программа какая была? Красить дома с одной стороны!?!?!
dimchik19725
2021-03-25 11:35:37
Угу, сейчас так и слил все данные свои неизвестно кому..
"Войдите через Госуслуги или зарегистрируйтесь, указав в форме регистрации ваши фамилию, имя, отчество, дату рождения, место проживания, адрес электронной почты, подтвердите номер телефона.".. Почему не анонимное то голосование??
Гость
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