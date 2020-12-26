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Мирошник проверила на Рождественской ярмарке в Петрозаводске соблюдение масочного режима (ФОТО)

Новости. Общество
12:47, 27 Декабря 2020
фото: администрация Петрозаводска
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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник посетила Рождественскую ярмарку на площади Кирова.

Ирина Мирошник ознакомилась с представленным ассортиментом товаров и проконтролировала соблюдение существующих санитарно-эпидемиологических требований, сообщили в администрации Петрозаводска.  Также Ирина Мирошник приняла участие в благотворительной акции.

По итогам проверки нарушений выявлено не было. Как рассказали в мэрии, по рекомендациям Роспотребнадзора расстояние между домиками на ярмарке увеличили до четырёх метров, их оборудовали защитными экранами и сантиайзерами. На ярмарке действует масочный режим, покупателей призывают соблюдать социальную дистанцию.



 Рождественская ярмарка работает с 24 декабря по 10 января на площади Кирова. Покупателей ждут более 20 стилизованных домиков и фирменные автомобили с товарами местных производителей. Жители и гости карельской столицы могут приобрести сувениры и подарки, новогодние игрушки, мед, травяные чаи, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясную и молочную продукцию, консервы, полуфабрикаты, ягоды и елки.

Режим работы ярмарки:
27 декабря (воскресенье) – с 11 до 17 часов
28, 28,30 декабря – с 16 до 20 часов
31 декабря-10 января – с 11 до 17 часов.

В это время настроение на ярмарке будет создавать музыкальное сопровождение, специально записанное Городским домом культуры. Кроме того, посетителей ждут сувениры (светоотражатели, силиконовые браслеты, карманные календари) с логотипом 100-летия Карелии и Рождественской ярмарки.

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