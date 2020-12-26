Мирошник проверила на Рождественской ярмарке в Петрозаводске соблюдение масочного режима (ФОТО)

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник посетила Рождественскую ярмарку на площади Кирова.

Ирина Мирошник ознакомилась с представленным ассортиментом товаров и проконтролировала соблюдение существующих санитарно-эпидемиологических требований, сообщили в администрации Петрозаводска. Также Ирина Мирошник приняла участие в благотворительной акции.

По итогам проверки нарушений выявлено не было. Как рассказали в мэрии, по рекомендациям Роспотребнадзора расстояние между домиками на ярмарке увеличили до четырёх метров, их оборудовали защитными экранами и сантиайзерами. На ярмарке действует масочный режим, покупателей призывают соблюдать социальную дистанцию.





Рождественская ярмарка работает с 24 декабря по 10 января на площади Кирова. Покупателей ждут более 20 стилизованных домиков и фирменные автомобили с товарами местных производителей. Жители и гости карельской столицы могут приобрести сувениры и подарки, новогодние игрушки, мед, травяные чаи, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясную и молочную продукцию, консервы, полуфабрикаты, ягоды и елки.

Режим работы ярмарки:

27 декабря (воскресенье) – с 11 до 17 часов

28, 28,30 декабря – с 16 до 20 часов

31 декабря-10 января – с 11 до 17 часов.

В это время настроение на ярмарке будет создавать музыкальное сопровождение, специально записанное Городским домом культуры. Кроме того, посетителей ждут сувениры (светоотражатели, силиконовые браслеты, карманные календари) с логотипом 100-летия Карелии и Рождественской ярмарки.