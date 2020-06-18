Мирошник рассказала, какой еще мост в Петрозаводске закроют на ремонт

Этим летом в Петрозаводске ремонтируют не только дороги и тротуары, но и мосты.

В большом интервью глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала о преображении города.

На сегодняшний день в столице Карелии идет ремонт дорог, фасадов зданий, благоустройство парков и скверов.

"И впервые, - уточнила Ирина Мирошник, - у нас начинаются плановые ремонты мостов. В городе 17 мостов, экспертизу которых мы провели на предмет состояния, четыре из них нуждаются в капитальном ремонте. У нас проекты готовы практически по всем мостам, нуждающимся в ремонте. Но, чтобы не парализовать движение транспорта, оптимальным будет ремонт объектов по очереди. Начинаем с моста на улице Кирова, где уже ведутся подготовительные работы: у него большой износ и, кроме того, это объект ФЦП, на который изначально было выделено финансирование".

Следующий мост, по словам главы города, очень важный с точки зрения организации дорожного движения, – на улице Маршала Мерецкова.



Столица на Онего

"Проект готов, мы направили обращение в правительство республики с просьбой оказать содействие в финансировании этих работ", - уточнила Мирошник.

Подробнее о преображениях столицы Карелии читайте в большом интервью с Ириной Мирошник.