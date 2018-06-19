Мирошник рассказала, во сколько концерт Корнелюка на День города обойдется петрозаводчанам

Выступление Игоря Корнелюка на Онежской набережной в День города 30 июня обойдется бюджету Петрозаводска в 340 тысяч рублей.

Об этом глава карельской столицы рассказала журналистам во вторник.

"Обходится это нам в 340 тысяч рублей, включая райдер и т.д.", - сказала она.

Ирина Мирошник также объяснила, почему пригласили именно Корнелюка, хотя рассматривались и другие варианты. Например, могла выступить группа "Високосный год".

"Выбор звезды определяется нашими бюджетными возможностями и уровнем звезды, чтобы он смог аудиторию привести в нужное праздничное состояние. Мэр Нарвы, который тоже приглашал Корнелюка, сказал, что он на века со своими хитами", - сказала она.

Отвечая на вопрос, почему концерт Корнелюка начнется так поздно – в 23.00, Ирина Мирошник сообщила, что это связано с белыми ночами и фейерверком, который традиционно завершает праздник.

"Дожидаемся того, чтобы хоть немного стемнело", - объяснила она.

Предполагается, что домой петрозаводчане смогут добраться на общественном транспорте.

"Комитет ЖКХ регулирует эту ситуацию, чтобы по окончании салюта и праздничной программы можно было добраться домой. Информация по режиму работы общественного транспорта будет на следующей неделе на сайте (администрации Петрозаводска)", - пообещала Мирошник.

Полная программа мероприятий на День города есть вот здесь.