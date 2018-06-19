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Новости. Общество
12:23, 19 Июня 2018

Мирошник рассказала, во сколько концерт Корнелюка на День города обойдется петрозаводчанам

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Выступление Игоря Корнелюка на Онежской набережной в День города 30 июня обойдется бюджету Петрозаводска в 340 тысяч рублей.

Об этом глава карельской столицы рассказала журналистам во вторник.

"Обходится это нам в 340 тысяч рублей, включая райдер и т.д.", - сказала она.

Ирина Мирошник также объяснила, почему пригласили именно Корнелюка, хотя рассматривались и другие варианты. Например, могла выступить группа "Високосный год".

"Выбор звезды определяется нашими бюджетными возможностями и уровнем звезды, чтобы он смог аудиторию привести в нужное праздничное состояние. Мэр Нарвы, который тоже приглашал Корнелюка, сказал, что он на века со своими хитами", - сказала она.

Отвечая на вопрос, почему концерт Корнелюка начнется так поздно – в 23.00, Ирина Мирошник сообщила, что это связано с белыми ночами и фейерверком, который традиционно завершает праздник.

"Дожидаемся того, чтобы хоть немного стемнело", - объяснила она.

Предполагается, что домой петрозаводчане смогут добраться на общественном транспорте.

"Комитет ЖКХ регулирует эту ситуацию, чтобы по окончании салюта и праздничной программы можно было добраться домой. Информация по режиму работы общественного транспорта будет на следующей неделе на сайте (администрации Петрозаводска)", - пообещала Мирошник.   

Полная программа мероприятий на День города есть вот здесь.

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Комментарии

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natasha leonova
2018-06-19 13:33:37
Наша республиканская и городская администрация выполняют работу массовиков затейников,но без соответствующего образования у них не очень получается
Беня
2018-06-19 13:06:27
Корнелюк сойдет. Одобряю.
Dima
2018-06-19 12:50:19
извините, друзья. Кому он нужен этот Корнелюк? Пусть Мирошник дома его слушает, если нравится. Наш город продвинутый в музыкальном плане. Почему не пригласить Басту, Сплинов или Шевчука? Для старшего поколения можно Стаса Михайлова. Лепса тоже можно? Почему мы зовем никому не нужных пенсионеров? И тратим на это деньги города? я не согласен. давайте организуем сбор подписей за отмену Корнелюка!
Беня
2018-06-19 13:07:27
Dima, дык денег нету на другие песеньки, но ты держись, как мы держимся :)
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